Začínajú sa jubilejné Bratislavské jazzové dni 2025
Piatkový večer otvorí slovenská speváčka Lenka Gálisová Quartet, po ktorej pódium prevezme britský rytmický mág Moses Boyd a americký trubkár s charizmou Keyon Harrold.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Jesenný hudobný sviatok sa začína dnes večer v Bratislave. Jubilejný 50. ročník Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa prinesie do Incheby počas nasledovných troch dní do 26. októbra to najlepšie zo svetového aj európskeho džezu. Hlavnými hviezdami festivalu budú legendárny basgitarista Marcus Miller, spevák Kurt Elling so skupinou Yellowjackets, americké duo Knower, americký trubkár Keyon Harrold, britský hráč na bicie nástroje Moses Boyd či americké duo Knower.
Piatkový večer otvorí slovenská speváčka Lenka Gálisová Quartet, po ktorej pódium prevezme britský rytmický mág Moses Boyd a americký trubkár s charizmou Keyon Harrold. Sobota (25. 10.) prinesie veľké hudobné mená aj silné európske zastúpenie: legendárneho basgitaristu Marcusa Millera, nórske trio Bugge Wesseltoft/Arild Andersen/yunn, rakúsky funk-soulový projekt Raphael Wressnig & Soul Gift a mladé slovenské Alan Bartuš Trio. Finále festivalu v nedeľu (26. 10.) bude patriť elegancii aj explózii energie – o úvod sa postará ikonické zoskupenie Bratislava Hot Serenaders, po ktorom príde na rad elektrizujúce americké duo Knower a celý festival uzavrie fenomenálny spevák Kurt Elling so svojím projektom venovaným skupine Yellowjackets.
Bratislavské jazzové dni nikdy neboli len o čistom džeze. Od začiatku spájali štýly, generácie a mentalitu otvorenosti. To, že práve pri jubilejnom ročníku stavia dramaturgia na mladých experimentátorov, nie je náhoda - je to dôkaz, že festival sa pozerá dopredu. Popri headlineroch z Londýna, New Yorku a Los Angeles sa predstavia aj slovenskí hudobníci, ktorí dokazujú, že aj u nás má džez budúcnosť.
