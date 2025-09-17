< sekcia Regióny
Začínajú sa nominácie dobrovoľníkov na ocenenie Srdce na dlani
O udelení ocenenia v Prešovskom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia.
Autor TASR
Prešov 17. septembra (TASR) - Oceňovanie dobrovoľníckych skutkov Srdce na dlani, ktoré v Prešovskom kraji každoročne organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum, odštartovalo aj tento rok. Určené je jednotlivcom, skupinám, inštitúciám a projektom, ktoré konajú dobré skutky bez nároku na finančnú odmenu. Nominácie v deviatich kategóriách môže verejnosť zasielať do 20. októbra. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Ľudia, ktorí nezištne venujú svoj čas a energiu iným, si zaslúžia nielen našu úctu, ale aj chvíľu, keď im to môžeme vrátiť. Ocenením Srdce na dlani im vyjadrujeme vďaku a ukazujeme, že dobro má v našej spoločnosti dôležité miesto. Veríme tiež, že zviditeľnením týchto príbehov môžeme povzbudiť ďalších, aby sa do pomoci zapojili - a tak spoločne rástli ako jednotlivci aj ako spoločnosť,“ uviedla podpredsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra a koordinátorka oceňovania Srdce na dlani v Prešovskom kraji Júlia Markovičová.
O udelení ocenenia v Prešovskom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia. Oceňovanie prebieha v regiónoch po celom Slovensku a vyvrcholí slávnostným galavečerom 27. novembra v PKO Čierny orol v Prešove.
„Ľudia, ktorí nezištne venujú svoj čas a energiu iným, si zaslúžia nielen našu úctu, ale aj chvíľu, keď im to môžeme vrátiť. Ocenením Srdce na dlani im vyjadrujeme vďaku a ukazujeme, že dobro má v našej spoločnosti dôležité miesto. Veríme tiež, že zviditeľnením týchto príbehov môžeme povzbudiť ďalších, aby sa do pomoci zapojili - a tak spoločne rástli ako jednotlivci aj ako spoločnosť,“ uviedla podpredsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra a koordinátorka oceňovania Srdce na dlani v Prešovskom kraji Júlia Markovičová.
O udelení ocenenia v Prešovskom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia. Oceňovanie prebieha v regiónoch po celom Slovensku a vyvrcholí slávnostným galavečerom 27. novembra v PKO Čierny orol v Prešove.