Začínajú sa nové potulky o bohémskom svete a kúpeľníctve v Piešťanoch

Piešťany 3. februára (TASR) - Komentované prehliadky sa po zime vracajú do kúpeľného mesta Piešťany. Prvá z nich na tému kúpeľníctva bude v sobotu od 15.00 h, záujemcovia sa stretnú pri soche Barlolámača. Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiany Nevolnej potulky so sprievodcom naplánovali dvakrát do týždňa.



"Pripravili sme na túto sezónu nové témy," uviedla Nevolná. Sobotná prehliadka História: Kúpeľníctvo v Piešťanoch umožní nazrieť do najvzácnejších tajomstiev piešťanských kúpeľov. "Účastníci sa dozvedia, čo je za triumfom päťstoročnej tradície liečby bahnom a vodou, a tiež to, prečo píšu Piešťany taký úspešný príbeh. Ako sa zo zanedbaných kúpeľov na okraji dediny Teplice stalo svetoznáme kúpeľné mesto. Táto prehliadka je skutočne fascinujúca," pozvala Nevolná. Opakovať sa bude 10., 17. a 24. februára, jej trasa povedie od liečebného domu Zelený strom cez centrum mesta, Kolonádový most k hotelu, k liečebným domom Irma a Napoleonské kúpele až po zrecie jazierka s bahnom a prameň Adam Trajan.



Po stopách slávnych umelcov sa možno vybrať počas prehliadky Osobnosti: Umelci v Piešťanoch. Konať sa budú prvýkrát 7. februára so zrazom pri Barlolámačovi o 15.00 h. Potom 14., 21. a 28. februára. Kúpele najmä počas ich zlatej éry do druhej svetovej vojny navštívilo množstvo známych mien Československa i zahraničia a osobnosti nevynechávali kúpele ani v neskorších rokoch. "S naším sprievodcom budú môcť záujemcovia vstúpiť do sveta bohémskeho kúpeľného života, ktorého súčasťou boli maliar Alfons Mucha, prozaik a lekár Gejza Vámoš či herec Vlasta Burian. Prehliadka odpovie aj na to, či by boli Piešťany iné bez umeleckej komunity a ako zasiahol piešťanský genius loci do tvorby slávnych umelcov," doplnila Nevolná. Odpovede budú účastníci hľadať na trase k domu Gejzu Vámoša, domu básnika Ivana Kraska, kde je muzeálna expozícia, hotelom Slovan a Thermia Palace.