Začínajú sa oslavy SNP, na námestie zavítajú historické vozidlá

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - V Banskej Bystrici sa v stredu začínajú dvojdňové celoštátne oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Prvý deň osláv bude patriť klubom vojenskej histórie, kolóne historických vozidiel v centre mesta i stretnutiu s veteránmi. Návštevníci môžu počas celého dňa využiť aj bezplatný vstup do expozície Múzea SNP. Informovali o tom organizátori podujatia.



Múzeum SNP bude pre verejnosť bezplatne otvorené od 9.00 do 18.00 h. Na poludnie sa začne aj prezentácia klubov vojenskej histórie. V areáli Pamätníka SNP návštevníci nájdu autentický vojenský tábor, historickú techniku i vojakov v dobových uniformách.



"Okrem statickej prezentácie dobovej techniky zažijú návštevníci aj jazdu historických vozidiel na Námestí SNP a v uliciach Banskej Bystrice. Štart kolóny je naplánovaný na 14.30 h z areálu Pamätníka SNP. Po ukážke na Námestí SNP sa kolóna presunie o 15.30 h ulicami Banskej Bystrice a jazdu ukončí opäť v dobovom vojenskom tábore," priblížili organizátori.



Prvý deň osláv bude o 17.00 h pokračovať stretnutím s veteránmi SNP a slávnostným nástupom klubov vojenskej histórie. Program ukončí koncert dobovej hudby v podaní Emy Papšovej.



Celoštátne oslavy 80. výročia SNP budú vo štvrtok (29. 8.) pokračovať v areáli Pamätníka SNP i v parku pod ním, pripravené sú viaceré sprievodné aktivity či kultúrny program. Súčasťou programu bude aj pietny akt kladenia vencov, príhovory hostí, slávnostná vojenská prísaha, vojenská prehliadka, galaprogram a ohňostroj.



V súvislosti s oslavami bude od polnoci 28. augusta do 29. augusta 23.00 h platiť zákaz vjazdu a parkovania na viacerých uliciach v centre Banskej Bystrice. Pre vojenskú prehliadku bude vo štvrtok uzavretá cesta I/69 medzi 13.00 až 22.00 h a nábrežná komunikácia I/66 a rýchlostná cesta R1 od 14.00 do 22.00 h.