Začínajú sa práce na dočasnom premostení pri moste na Hradskej

Bratislava 4. júla (TASR) - V týchto dňoch sa začínajú práce na dočasnom premostení neďaleko mosta na Hradskej v bratislavskej Vrakuni. Doprava zatiaľ nebude obmedzená. Most čaká komplexná oprava. O jeho uzatvorení bude samospráva včas informovať. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"V najbližších dňoch pristupujeme k ďalším nevyhnutným prácam, ktoré je potrebné zrealizovať ešte pred začiatkom samotnej modernizácie mosta - predovšetkým zabezpečenie dočasného premostenia a prístupových ciest k nemu," priblížil hovorca. Počas júla sa má začať aj s výstavbou tzv. energomosta potrebného na prekládku sietí. "Všetky tieto práce budú prebiehať bez obmedzenia dopravy v okolí mosta," ozrejmil.



Most na Hradskej je podľa Bublu po viac než polstoročí používania v zlom stave a jeho komplexnej oprave sa nedalo vyhnúť. "V posledných mesiacoch sme vykonali niekoľko krokov, aby sme most odľahčili a zabezpečili jeho bezpečné používanie do doby jeho opravy. V prvom kroku sme demontovali drevené časti lávok pre peších a vytvorili sme chodníky po bokoch mosta pre chodcov. Následne sme z mosta vylúčili dopravu nad 7,5 tony s výnimkou MHD," doplnil.



Po dokončení realizácie dočasného premostenia príde k uzavretiu mosta na Hradskej. "Dočasné premostenie budú môcť využívať vozidlá MHD a záchranné zložky a, samozrejme, chodci a cyklisti. Pre vodičov osobných vozidiel bude prejazd po dočasnom premostení zakázaný a budú musieť využiť niektorú z obchádzkových trás, ktoré zverejníme v dostatočnom predstihu ešte pred samotným uzatvorením mosta," dodal hovorca.