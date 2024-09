Začínajú sa práce na novom katolíckom spevníku, trvať majú sedem rokov

Trnava 23. septembra (TASR) - V týchto dňoch sa začínajú práce na príprave nového katolíckeho spevníka. Trvať majú sedem rokov. Prvý rok projektu bude venovaný analýze súčasného stavu a miere používania piesní zo súčasného spevníka v jednotlivých farnostiach. Košický pomocný biskup Marek Forgáč na pondelkovej tlačovej konferencii v Trnave poukázal na to, že aktuálne používaný Jednotný katolícky spevník, ktorý zostavil Mikuláš Schneider-Trnavský, má už takmer 100 rokov.



"Dielo, ktoré je stále používané, bude mať o chvíľu 100 rokov. Vzniklo v určitom historickom kontexte. Je to vzácny poklad, ktorý máme na Slovensku a vzácnym aj ostane. Ale spoločnosť sa mení, hudba je živá, máme mnoho autorov, nových diel, ktoré v cirkevnom prostredí spontánne vznikajú," zhrnul Forgáč dôvody, pre ktoré sa biskupi rozhodli otvoriť projekt nového spevníka. V pondelok sa v priestoroch Spolku svätého Vojtecha v Trnave v tejto súvislosti uskutočnilo zasadnutie pracovných skupín, ktoré sa budú na projekte podieľať.



Jedným z východísk pre práce na novom spevníku je Druhý vatikánsky koncil, ktorý kladie dôraz na aktívnu účasť veriacich na liturgii. Tiež zmeny v liturgickom slávení, nové sviatky či noví svätí a blahoslavení. Po zhodnotení súčasného stavu má byť v roku 2026 ďalším krokom projektu práca so súčasnými textami. "Pracovná skupina teológov bude vyhodnocovať, ktoré texty dnes už sú prekonané, nie sú dobre použiteľné pre liturgiu a na základe týchto poznatkov posunú pokyny básnickej skupine, ktorá pripraví vhodné pretextovanie vybraných piesní," priblížil koordinátor projektu Jozef Vaško.



V roku 2027 sa má uskutočniť literárna súťaž, z ktorej vzídu texty piesní napríklad k novým sviatkom. "Na túto súťaž nadviaže v roku 2028 skladateľská súťaž, z ktorej vzídu zhudobnenia týchto textov," podotkol Vaško. Po skúšobnom používaní nových piesní a nového spevníka je jeho vydanie predbežne naplánované na koniec roka 2031. "Našou ambíciou je znova rozospievať slovenské kostoly," povedal člen básnickej pracovnej skupiny Daniel Hevier.