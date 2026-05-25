Pondelok 25. máj 2026
Začínajú sa práce na rekonštrukcii cesty medzi Lehnicami a D. Stredou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Doprava povedie striedavo v jednom jazdnom pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou.

Autor TASR
Dunajská Streda 25. mája (TASR) - Od pondelka sa začínajú stavebné práce na rekonštrukcii cesty druhej triedy medzi Lehnicami a Dunajskou Stredou, konkrétne v úseku Lehnice - Horná Potôň - Čečínska Potôň v dĺžke tri kilometre. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

„Pôjde o prvú z troch etáp modernizácie cesty. Rekonštrukcia získala podporu z eurofondov, pričom stavebné práce v hodnote viac ako 1,5 milióna eur zrealizuje spoločnosť Eurovia SK,“ informovala krajská samospráva. Súčasťou prác bude modernizácia vozovky, úprava odvodnenia, dopravného značenia aj bezpečnostných prvkov.

Rekonštrukcia nadväzuje na predchádzajúce investície TTSK do tejto komunikácie vrátane modernizácie prieťahu obcou Lehnice v roku 2023 a rekonštrukcie ďalšieho úseku cesty v roku 2019. Prvá etapa prác sa uskutoční do 22. júla formou čiastočnej uzávery.

Doprava povedie striedavo v jednom jazdnom pruhu a bude riadená svetelnou signalizáciou. Nákladná doprava nad 3,5 tony bude počas rekonštrukcie presmerovaná na vyznačenú obchádzkovú trasu.
