Začínajú sa prípravné práce prvej etapy projektov Zelené sídliská
Autor TASR
Banská Bystrica 19. februára (TASR) - V týchto dňoch sa začína v Banskej Bystrici, v lokalitách Severná, Magurská, Gaštanová a Mládežnícka, s odbornou starostlivosťou o zeleň v rámci prvej etapy projektu Zelené sídliská. Vysúťažené, odborne spôsobilé spoločnosti vykonajú zásahy vychádzajúce z dendrologických prieskumov a inventarizácie drevín. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že po odovzdaní kompletných rozpočtov zo strany projektantov mesto požiada o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektov.
„Za uplynulé roky máme za sebou štyri kolá verejných diskusií, počas ktorých sme obyvateľov detailne informovali o celom procese. V tejto chvíli už postupne získavame stavebné povolenia a finalizujeme žiadosti o čerpanie európskych fondov. Projekt Zelené sídliská bude historicky najväčšou investíciou do verejných priestorov v Banskej Bystrici za posledné desaťročia. Vďaka tomu budú naše sídliská krajšie. Využitím eurofondov zároveň odstránime aj dlhodobé problémy na niektorých uliciach a ušetríme tak zdroje v mestskom rozpočte,“ vysvetlil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
Plánované zásahy do zelene zahŕňajú nevyhnutné výruby, presadby, orezy a ošetrenie stromov. V súvislosti s výrubmi ide predovšetkým o dreviny so zhoršeným zdravotným stavom, neperspektívne jedince alebo stromy rastúce v bezprostrednej blízkosti budov či v ochranných pásmach inžinierskych sietí. Časť podnetov vzišla aj priamo od obyvateľov jednotlivých sídliskových vnútroblokov.
Vo štvrtok sa začína s prácami na Severnej ulici. Nachádza sa tam približne 370 stromov a 175 kusov krov, odstráni sa asi 36 drevín. Vysadených bude 110 nových stromov, 190 kusov krov a 1663 kusov trvaliek.
O deň neskôr príde na rad lokalita Magurská-Krivánska-Jelšový hájik na sídlisku Sásová. V celom priestore sa nachádza 2027 stromov, 19 skupín stromov a 297 kusov krov. Na výrub bolo určených 101 stromov. Náhradná výsadba v prvej etape počíta s vysadením 127 stromov, 2005 kusov krov a 1902 kusov trvaliek.
Projekty Zelené sídliská sú zamerané na revitalizáciu zelene a výsadbu drevín, zvýšenie biodiverzity územia, realizáciu vodozádržných opatrení, výstavbu nových detských ihrísk a športovísk, obnovu chodníkov a schodísk, ako aj na osadenie kvalitného mestského mobiliáru a moderného verejného osvetlenia. Cieľom je zlepšiť kvalitu verejných priestorov, zvýšiť podiel zelene a vytvoriť bezpečné a príjemné prostredie pre všetky vekové skupiny.
Projekty Zelené sídliská sú zamerané na revitalizáciu zelene a výsadbu drevín, zvýšenie biodiverzity územia, realizáciu vodozádržných opatrení, výstavbu nových detských ihrísk a športovísk, obnovu chodníkov a schodísk, ako aj na osadenie kvalitného mestského mobiliáru a moderného verejného osvetlenia. Cieľom je zlepšiť kvalitu verejných priestorov, zvýšiť podiel zelene a vytvoriť bezpečné a príjemné prostredie pre všetky vekové skupiny.