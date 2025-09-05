< sekcia Regióny
Radničkine trhy v Bratislave zviditeľňujú prácu ľudí s hendikepom
Tohtoročnou témou je 25 príbehov ľudí, ktorí našli trvalú prácu a nové bývanie.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Primaciálne námestie v Bratislave patrí od piatka do soboty (6. 9.) ľuďom so zdravotným postihnutím a ďalším inak znevýhodneným skupinám. Konajú sa tu totiž tradičné Radničkine trhy, ktoré sú zároveň oslavou 25 rokov ľudskosti, talentu a inšpirácie. TASR o tom informovali organizátori z platformy Inklúzia.
„Už štvrťstoročie sú Radničkine trhy miestom, kde sa stretávajú srdcia, šikovné ruky a silné príbehy ľudí so zdravotným znevýhodnením,“ konštatujú organizátori s tým, že aj vďaka pomoci mohli podporiť stovky z nich na ceste za prácou, samostatnosťou a naplneným životom.
Tohtoročnou témou je 25 príbehov ľudí, ktorí našli trvalú prácu a nové bývanie. Podujatie je zároveň priestorom na objavenie talentu, zručností a záľub, pričom sa predstaví 30 chránených dielní, sociálnych podnikov a sociálnych služieb. Snahou tiež je ukázať, že inklúzia nie je len slovo, ale aj postoj, ktorým sa dá meniť svet.
V rámci programu sú zároveň pripravené hudobné či tanečné vystúpenia či workshopy na Námestí Starej radnice. Chýbať nebude napríklad maľovanie podľa Picassa, vyrábanie z medových plátov, pečenie oblátok, výroba nových vecí či farebné čítačky.
