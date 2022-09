Začínajúce startupy sa môžu prihlásiť do súťaže Startup Voucher #2022

Žilina 12. septembra (TASR) – Začínajúce startupy zo Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny sa môžu do konca septembra prihlásiť do medzinárodnej súťaže Startup Voucher #2022. Podľa riaditeľa Inovačného centra Inovia v Žiline Vlastimila Kociána ide o prvú aktivitu startupového systému CEE Startup Network, ktorý prepája tri susediace regióny zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.



Doplnil, že súťaž prináša startupom možnosť získať kvalitnú spätnú väzbu od expertov, posunúť sa v expanzii na trhy a získať finančné ohodnotenie. "Startupy tak môžu dostať správny impulz na ďalšie pokračovanie práce na projektoch. Sme tu na to, aby sme pomohli každému účastníkovi súťaže – nielen tým najlepším, čo už prekonali úvodné prekážky. CEE Startup Network otvára dvere do sveta, preto veľmi rád uvidím veľa zaujímavých slovenských projektov," povedal Kocián.



Účastníci súťaže budú mať v novembri dvojdňové sústredenie v Katoviciach a finálne prezentácie pred porotou a investormi 24. novembra v Ostrave. "Súťaž je otvorená pre všetky typy startupov – od pokročilých materiálov, cez poľnohospodárstvo a robotiku, až po umelú inteligenciu, web 3.0 alebo biomedicínu. Zámerom organizátorov je súťaž každoročne opakovať," priblížil riaditeľ Inovačného centra Inovia.



Súťaž je súčasťou dlhodobej stratégie mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja v boji proti odlivu mozgov do zahraničia. "Občas sa dočítame o veľkých úspechoch slovenských vedcov alebo mladých podnikateľov. Bohužiaľ, väčšina z nich pôsobí v zahraničí – vo významných vedeckých a startupových centrách po celom svete. Lákajú začínajúce startupy atraktívnymi akceleračnými programami a väzbou na úspešných investorov. Odpoveďou je vybudovanie CEE Startup Network. Jeho základnou víziou je pomáhať startupom v overovaní nápadov a sprostredkovať im kontakt s partnermi a investormi," dodal Kocián.