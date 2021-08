Začínajúci učitelia v Trnave môžu požiadať o príspevok na bývanie

Trnava 25. augusta (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvoril možnosť požiadať o poskytovanie pravidelného finančného príspevku na bývanie pre začínajúcich učiteľov. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Učitelia a majstri odbornej výchovy, ktorí ukončili štúdium pred menej ako piatimi rokmi a majú pracovný pomer s jednou zo stredných škôl samosprávneho kraja, môžu získať až 150 eur mesačne. "Rozhodli sme sa motivovať mladých ľudí a dať im ďalší dôvod na to, aby ostali pracovať v kraji, prípadne sem za prácou prišli. Evidujeme, že priemerný vek učiteľov sa postupne zvyšuje a ich nedostatok je predovšetkým v odborných predmetoch a jazykoch. V začínajúcom školskom roku preto prichádzame s novým riešením," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Finančná podpora môže byť využitá na úhradu nákladov spojených s bývaním vo vlastnej nehnuteľnosti alebo na bývanie na základe zmluvy o nájme, respektíve podnájme. Môže ísť aj o náklady súvisiace s užívaním nehnuteľnosti alebo splátky úveru na kúpu nehnuteľnosti. "Žiadateľom bude príspevok poskytovaný na mesačnej báze, a to formou refundácie na základe predloženého vyúčtovania. Do konca tohto roka je na tento účel vyčlenených 50.000 eur. Možnosť získať tento príspevok majú aj všeobecní lekári, ktorí od kraja získali účelovú dotáciu na rozvoj a podporu zdravotníctva," doplnil predseda samosprávneho kraja. Ako doplnil, bližšie informácie a formuláre sú dostupné na webe Trnavského samosprávneho kraja.