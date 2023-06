Začne sa 2. etapa obnovy cesty medzi Mostom pri Bratislave a Tomášovom

Bratislava 18. júna (TASR) - Medzi obcami Tomášov a Most pri Bratislave, miestna časť Studené sa začne od pondelka (19. 6.) druhá etapa rekonštrukcie cesty. Realizovať sa bude v extraviláne. Vodiči musia preto rátať s celkovou uzáverou dopravy s vyznačením obchádzkových trás. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



"Rekonštrukcia pozostáva z použitia technológie recyklácie za studena na mieste, keď sa pôvodná časť konštrukcie vozovky rozomelie a zlepší sa pridaním chýbajúcich komponentov," uviedla Forman.



Priblížila, že technológia potrebuje po zapracovaní materiálov prestávku minimálne sedem dní. "Pre vyzretie a dosiahnutie požadovaných parametrov únosnosti vozovky pred samotnou realizáciou asfaltobetónových vrstiev vozovky," doplnila.



Práce medzi obcami sú realizované v dvoch etapách a potrvajú do polovice júla. Prvá etapa prác trvala do polovice júna v intraviláne Studeného a Tomášova.