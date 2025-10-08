< sekcia Regióny
Začnú s opravou diaľnice medzi Ilavou a Belušou
Práce budú trvať asi dva týždne.
Autor TASR
Ilava 8. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v sobotu (11. 10.) ráno s opravou úseku diaľnice D1 medzi Ilavou a Belušou. Práce budú trvať asi dva týždne. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Nový asfaltový koberec dostanú obidva jazdné pruhy pravej strany diaľnice v smere na Žilinu. Aj pri tejto oprave berú diaľničiari ohľad na intenzívnejšiu dopravu smerom zo západu na sever Slovenska počas piatkových popoludní. Preto v piatok budú práce pozastavené od popoludňajších hodín do soboty rána.
„Robíme všetko pre to, aby sme pre motoristov zachovali čo najväčší dopravný komfort aj počas nevyhnutných opráv našich diaľnic. Tentoraz budeme meniť asfalt v oboch jazdných pruhoch, avšak doprava bude obmedzená vždy iba v tom pruhu, kde sa aktuálne pracuje,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
