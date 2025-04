Začnú s opravou na Miletičovej aj pruhu na Prievozskej ulici

Bratislava 19. apríla (TASR) - Hlavné mesto začne od utorka (22. 4.) opravovať Miletičovu ulicu v úseku medzi Jelačičovou a Záhradníckou ulicou. Práce si vyžiadajú jej dočasné zjednosmernenie i výluku MHD. V rovnaký deň začne aj s opravou bus pruhu na Prievozskej ulici. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Práce na Miletičovej ulici budú realizované v dvoch etapách, počas ktorých bude ulica v danom úseku dočasne zjednosmernená. „Prejazd bude možný len v smere od Trnavskej cesty na Záhradnícku,“ približuje magistrát. V opačnom smere bude ulica počas prác, ktorých koniec je plánovaný približne na 25. mája, neprejazdná.



Oprava vozovky bus pruhu na Prievozskej ulici sa má týkať úseku od ulice Mlynské nivy po Bajkalskú ulicu v smere na Gagarinovu. Práce majú byť rozdelené na etapy, trvať by mali predbežne do 2. júna. Mestská hromadná doprava bude v tomto úseku presmerovaná do vedľajšieho jazdného pruhu.