Začnú sanáciu zosuvu na ceste I/78 pri obci Zubrohlava
Zosuvom svahu popraskal okraj vozovky a nastal aj sieťový rozpad časti cesty.
Autor TASR
Zubrohlava 19. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začne v stredu (20. 8.) so sanáciou zosuvu svahu na ceste I/78 v katastri oravskej obce Zubrohlava, ku ktorému došlo náhle po intenzívnych dažďoch v roku 2024. Doprava v mieste prác nebude oproti terajšiemu stavu výrazne obmedzená. Podľa potreby ju budú riadiť poverené osoby. TASR o tom v utorok informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.
Zosuvom svahu popraskal okraj vozovky a nastal aj sieťový rozpad časti cesty. „Ihneď sa pristúpilo k dočasným opatreniam - zúžila sa vozovka a miesto sa zabezpečilo dopravným značením. SSC v októbri 2024 zabezpečila inžinierskogeologický prieskum, v rámci ktorého bola zmapovaná a zameraná diskontinuita, fyzicky zhodnotená kondícia a stabilita svahu a zároveň boli vyznačené rizikové zóny,“ spresnil Trepáč.
Priblížil, že vo verejnom obstarávaní hľadali realizátora sanačných prác vrátane dodania projektovej dokumentácie na stabilizáciu svahu pod cestou I/78, zabránenie zosuvu celej vozovky a na nevyhnutné opatrenia na odstránenie havarijného stavu. „Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť Swietelsky-Slovakia, s ktorou bola podpísaná zmluva. Práce na sanácii zosuvu s nákladmi 786.000 eur bez DPH začnú v stredu a potrvajú 120 dní,“ doplnil hovorca.
