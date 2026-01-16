< sekcia Regióny
Zádielsku tiesňavu v Slovenskom krase vlani navštívilo cez 48.600 ľudí
V porovnaní s predchádzajúcim rokom v Slovenskom krase vlani zaznamenali výrazný nárast návštevnosti na modrej turistickej trase medzi Zádielskou tiesňavou a Turnianskym hradným vrchom.
Autor TASR
Zádiel 16. januára (TASR) - Najznámejšiu lokalitu Slovenského krasu, Zádielsku tiesňavu, navštívilo v roku 2025 viac ako 48.600 turistov. Čoraz viac ľudí po prejdení tiesňavy pokračuje i návštevou Turnianskeho hradu. Na základe vlastných štatistík o tom na svojej webovej stránke informovala Správa Národného parku Slovenský kras.
Štatistiky o návštevnosti najznámejších lokalít Slovenského krasu získava národný park pomocou šiestich automatických sčítačov. Štyri z nich sú umiestnené v Zádielskej tiesňave, dva na Turnianskom hradnom vrchu.
„Údaje zo sčítačov v Zádielskej tiesňave potvrdzujú zachovanie trendu z predchádzajúceho roka. Približne dve tretiny návštevníkov nepokračujú zo záveru tiesňavy ďalej po náučnom chodníku. Takmer polovica návštevníkov sa po návšteve bufetu na Zádielskej chate vráti späť rovnakou trasou, zvyšní pokračujú inými turistickými trasami v závere tiesňavy,“ priblížil národný park.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom v Slovenskom krase vlani zaznamenali výrazný nárast návštevnosti na modrej turistickej trase medzi Zádielskou tiesňavou a Turnianskym hradným vrchom. „Sčítač na lokalite Hradná stráň ku hradu zaznamenal v roku 2024 spolu 1836 prechodov, zatiaľ čo v roku 2025 ich bolo 3641, čo predstavuje medziročný nárast o 100 percent,“ uviedol národný park.
Najvyšší počet návštevníkov Zádielskej tiesňavy zaznamenali počas veľkonočných sviatkov, na Veľkonočný pondelok išlo o 1824 ľudí. Do tiesňavy zavítali turisti aj počas Vianoc, na Štedrý deň prišlo 20 turistov. Nulovú návštevnosť nezaznamenal sčítač pri vstupe do tiesňavy ani v jednom dni počas uplynulého roka, z hľadiska sezónnosti bol najnavštevovanejším mesiacom august.
Údaje zo sčítačov na Turnianskom hradnom vrchu majú poukazovať na výrazný vplyv organizovaných podujatí. „Najvyšší počet návštevníkov bol zaznamenaný v sobotu 22. marca 2025 počas konania jarného výstupu na Turniansky hrad, keď sčítač zaznamenal 458 návštevníkov smerujúcich na hrad. Tesne za týmto dňom nasledoval Veľkonočný pondelok s počtom 451 návštevníkov,“ dodal národný park.
Štatistiky o návštevnosti najznámejších lokalít Slovenského krasu získava národný park pomocou šiestich automatických sčítačov. Štyri z nich sú umiestnené v Zádielskej tiesňave, dva na Turnianskom hradnom vrchu.
„Údaje zo sčítačov v Zádielskej tiesňave potvrdzujú zachovanie trendu z predchádzajúceho roka. Približne dve tretiny návštevníkov nepokračujú zo záveru tiesňavy ďalej po náučnom chodníku. Takmer polovica návštevníkov sa po návšteve bufetu na Zádielskej chate vráti späť rovnakou trasou, zvyšní pokračujú inými turistickými trasami v závere tiesňavy,“ priblížil národný park.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom v Slovenskom krase vlani zaznamenali výrazný nárast návštevnosti na modrej turistickej trase medzi Zádielskou tiesňavou a Turnianskym hradným vrchom. „Sčítač na lokalite Hradná stráň ku hradu zaznamenal v roku 2024 spolu 1836 prechodov, zatiaľ čo v roku 2025 ich bolo 3641, čo predstavuje medziročný nárast o 100 percent,“ uviedol národný park.
Najvyšší počet návštevníkov Zádielskej tiesňavy zaznamenali počas veľkonočných sviatkov, na Veľkonočný pondelok išlo o 1824 ľudí. Do tiesňavy zavítali turisti aj počas Vianoc, na Štedrý deň prišlo 20 turistov. Nulovú návštevnosť nezaznamenal sčítač pri vstupe do tiesňavy ani v jednom dni počas uplynulého roka, z hľadiska sezónnosti bol najnavštevovanejším mesiacom august.
Údaje zo sčítačov na Turnianskom hradnom vrchu majú poukazovať na výrazný vplyv organizovaných podujatí. „Najvyšší počet návštevníkov bol zaznamenaný v sobotu 22. marca 2025 počas konania jarného výstupu na Turniansky hrad, keď sčítač zaznamenal 458 návštevníkov smerujúcich na hrad. Tesne za týmto dňom nasledoval Veľkonočný pondelok s počtom 451 návštevníkov,“ dodal národný park.