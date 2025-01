Zádielsku tiesňavu vlani navštívilo vyše 53.000 ľudí

Zádiel 17. januára (TASR) - Zádielsku tiesňavu v Slovenskom krase navštívilo v roku 2024 vyše 53.000 ľudí. Približne polovica turistov sa po návšteve Zádielskej chaty vracia späť tou istou trasou. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala Správa Národného parku Slovenský kras.



Štatistiky o návštevnosti Zádielskej tiesňavy zbiera národný park prostredníctvom sčítačov turistov, ktoré sú umiestnené na štyroch rôznych miestach. Vďaka tomu je možné zistiť nielen to, koľko turistov do tiesňavy vstúpi, ale i to, koľko ľudí pokračuje náučným chodníkom cez planinu alebo ďalšími turistickými trasami v lokalite. Sčítač turistov umiestnený na začiatku Zádielskej tiesňavy zaznamenal počas vlaňajška 53.296 návštevníkov smerujúcich do tiesňavy. Najväčší počet ľudí bol zaznamenaný 1. apríla, keď do tiesňavy vošlo 1451 turistov.



"Údaje zo sčítačov ukazujú, že približne dve tretiny návštevníkov nepokračujú v závere tiesňavy ďalej náučným chodníkom. Približne polovica návštevníkov Zádielskej tiesňavy sa po návšteve bufetu na Zádielskej chate vracia späť tou istou trasou, ostatní pokračujú v závere tiesňavy inými turistickými trasami ďalej," priblížil národný park.



Z turistov, ktorí pokračovali na planinu, išlo 25 percent severným smerom na Hačavu, dve tretiny ľudí pokračovali východne po náučnom chodníku vedúcom do obce Zádiel. Približne 15 percent z nich do dediny nezišlo, ale pokračovalo na trase až k Turnianskemu hradnému vrchu.



"Zaujímavosťou je aj, že turisti obľubujú viac trasu z Turnianskeho hradného vrchu do Zádielskej tiesňavy ako opačne. A približne tretina návštevníkov sa rozhodne prejsť náučným chodníkom Zádielska tiesňava opačným smerom, teda stúpaním na planinu a zostupom cez tiesňavu," dodal národný park.



Zádielska tiesňava je najnavštevovanejšou lokalitou Slovenského krasu. Náučný chodník, ktorý tiesňavou vedie, vznikol v roku 1977 a tvorí ho sedem zastávok s informačnými tabuľami o prírode či využívaní územia v minulosti.