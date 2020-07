Zadné Meďodoly sú uzavreté a od 6. júla aj ďalší turistický chodník

Vysoké Tatry 3. júla (TASR) – Modro značený turistický chodník, ktorý vedie Zadnými Meďodolmi až do Kopského sedla, je od piatka uzavretý. Informovala o tom hovorkyňa Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Martina Petránová s tým, že dôvodom je bezprostredné ohrozenie turistov vyschnutými stromami.



„Keďže Štátna ochrana prírody SR nesúhlasila s ich odstránením v tomto období, Štátne lesy TANAP-u ako správca turistických chodníkov na území Tatranského a Pieninského národného parku boli nútené obľúbenú trasu uzavrieť až do odvolania,“ uviedla Petránová.



Ďalej priblížila, že z dôvodu rekonštrukcie ozubnicovej železnice bude uzavretý od pondelka (6. 7.) aj modro značený turistický chodník v úseku od Tatranskej Štrby až po Štrbské Pleso. Obmedzenia by mali trvať do 31. mája 2021.



Hovorkyňa dodáva, že o prípadných zmenách budú Štátne lesy TANAP-u informovať prostredníctvom svojej webovej stránky i sociálnej siete.