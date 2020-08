ZADRIEMAL ZA VOLANTOM: Skončil s autom na streche v potoku

Košice 11. augusta (TASR) – Za pondelkovou (10. 8.) nehodou mladíka, ktorý s autom skončil v potoku, bol mikrospánok. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová s tým, že ospalosť a únava boli za šesť mesiacov tohto roka na cestách Košického kraja príčinou dopravných nehôd u 11 vodičov.



K nehode došlo v pondelok o 6.00 h, 21-ročný vodič z okresu Košice-okolie išiel smerom od obce Bidovce na Ďurkov. „Za kruhovým objazdom mal pri prechádzaní miernou ľavotočivou zákrutou v dôsledku únavy mikrospánok. S vozidlom vyšiel mimo vozovky, kde narazil do dopravnej značky a následne do zábradlia mosta, ktoré pretrhol, a vozidlo spadlo na strechu do potoka,“ spresnila Mésarová. Vodič utrpel ľahké zranenia, požitie alkoholu uňho nezistili. Policajti vyriešili dopravnú nehodu na mieste v blokovom konaní.



Podľa polície si málo vodičov uvedomuje, že unavení by si podľa zákona ani nemali sadať za volant. „Každodenný zhon vyčerpáva a odvádza pozornosť,“ pripomína s tým, že psychická únava znižuje koncentráciu, spomaľuje schopnosť reakcie a rýchleho rozhodovania. „Od tohto stavu je už len krôčik k mikrospánku a okamih k vzniku nehody,“ dodáva. Pred dlhšou cestou zároveň odporúča dostatočne si oddýchnuť, robiť si častejšie prestávky počas jazdy či vystriedať sa so spolujazdcom. V prípade pocitu prichádzajúceho mikrospánku považuje za vhodné čo najskôr zastaviť, vystúpiť, napiť sa vody a prejsť sa na čerstvom vzduchu.