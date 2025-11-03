Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zadržali recidivistu: Je podozrivý zo sexuálne motivovaného útoku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie, doplnila polícia.

Autor TASR
Banská Bystrica 3. novembra (TASR) - V regióne Novohrad zadržala polícia opakovane trestanú osobu, podozrivú zo závažného sexuálne motivovaného útoku a krádeže. K zadržaniu muža malo dôjsť krátko po spáchaní skutku. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

„Operatívnym nasadením dostupných síl a prostriedkov sa policajtom podarilo podozrivého v krátkom čase od spáchania skutku lokalizovať a následne obmedziť na osobnej slobode. Podozrivý je v súčasnosti v rukách polície a prebiehajú procesné úkony,“ priblížila polícia s tým, že z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie.

.

