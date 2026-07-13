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Zadržali 67-ročného muža zo sexuálneho násilia, obeťami boli DETI
Polícia na prípade pracovala od minuloročného leta, keď došlo k nahláseniu prvého skutku.
Autor TASR
Skalica 13. júla (TASR) - Skalickí kriminalisti zadržali a obvinili 67-ročného občana Českej republiky zo zločinu sexuálneho násilia. Trestnej činnosti sa mal dopustiť na maloletých. Stíhaný je vo väzbe. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Polícia na prípade pracovala od minuloročného leta, keď došlo k nahláseniu prvého skutku. „K výraznému posunu vo vyšetrovaní došlo po obdobnom čine z 8. júla 2026. Analýza kamerových záznamov priviedla políciu k podozrivému vozidlu so zahraničnými evidenčnými číslami,“ dodali policajti.
Monitorovanie vozidla sa uskutočnilo v úzkej spolupráci s českou políciou. Po vstupe na územie SR podozrivú osobu so súhlasom prokurátora zadržali. „Porovnanie DNA stôp zaistených na mieste činu z roku 2025 sa plne zhodovalo so vzorkami zadržaného. Pod ťarchou dôkazov sa muž k obom skutkom priznal,“ doplnili. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
Polícia na prípade pracovala od minuloročného leta, keď došlo k nahláseniu prvého skutku. „K výraznému posunu vo vyšetrovaní došlo po obdobnom čine z 8. júla 2026. Analýza kamerových záznamov priviedla políciu k podozrivému vozidlu so zahraničnými evidenčnými číslami,“ dodali policajti.
Monitorovanie vozidla sa uskutočnilo v úzkej spolupráci s českou políciou. Po vstupe na územie SR podozrivú osobu so súhlasom prokurátora zadržali. „Porovnanie DNA stôp zaistených na mieste činu z roku 2025 sa plne zhodovalo so vzorkami zadržaného. Pod ťarchou dôkazov sa muž k obom skutkom priznal,“ doplnili. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.