Zadržali balkónového fantóma: Chytili ho na mieste činu

Myjava 9. decembra (TASR) - Mestskí policajti v Myjave 21. novembra v skorých ranných hodinách zadržali na mieste činu 29-ročného muža, tzv. "balkónového fantóma". Opakovane vstupoval na balkóny bytoviek a narúšal súkromie obyvateľov. Vec si následne prevzala trenčianska krajská polícia. Muž je stíhaný väzobne, celkovo čelí trom obvineniam. Riešené sú v spoločnom konaní. TASR to uviedla hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Petra Klenková.



Priblížila, že v tomto prípade existovala dôvodná obava z pokračovania v trestnej činnosti. "Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Myjava spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Trenčín stotožnil, a obvineného dňa 22. novembra vzal do väzby," vysvetlila.



Keďže obvinený je v súčasnosti stíhaný väzobne, spisový materiál bol odstúpený na kriminálnu políciu v Novom Meste nad Váhom. "Vyšetrovateľ vzniesol 27. novembra 29-ročnému mužovi ďalšie dve obvinenia pre prečin porušovania domovej slobody za obdobné skutky, ktorých sa dopustil na území mesta Myjava v priebehu mesiacov september a október roku 2024," zhrnula Klenková.