Zadržali dvoch mužov, ktorí mali na vlakovej stanici okradnúť seniora
K lúpeži na rimavskosobotskej vlakovej stanici malo dôjsť v nedeľu v dopoludňajších hodinách.
Autor TASR
Rimavská Sobota 9. februára (TASR) - Na vlakovej stanici v Rimavskej Sobote v nedeľu (8. 2.) prepadli a okradli 68-ročného muža. Podozrivú dvojicu mužov sa podarilo vypátrať a zadržať. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K lúpeži na rimavskosobotskej vlakovej stanici malo dôjsť v nedeľu v dopoludňajších hodinách. „Dvojica páchateľov vo veku 41 a 36 rokov prepadla 68-ročného muža. Násilím ho pripravili o finančnú hotovosť vo výške 255 eur a z miesta ušli,“ priblížila polícia.
Polícii sa dvojicu páchateľov podarilo po niekoľkých hodinách stotožniť a vypátrať, muži boli následne obmedzení na osobnej slobode. „Vyšetrovateľ začal v tomto prípade trestné stíhanie za zločin lúpeže spáchaný formou spolupáchateľstva, z ktorého dvojicu mužov aj obvinil. V prípade aj naďalej prebiehajú procesné úkony,“ uviedla polícia.
