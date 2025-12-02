Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zadržali muža podozrivého z krádeže 300 litrov nafty

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Neskôr zadržali ďalších troch mužov vo veku 19, 19 a 26 rokov, ktorí sa mali podieľať na tejto trestnej činnosti.

Autor TASR
Sabinov 2. decembra (TASR) - Policajti v pondelok (1. 12.) v skorých ranných hodinách zadržali a obmedzili na osobnej slobode 24-ročného muža z obce Jarovnice v okrese Sabinov. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jany Ligdayovej išlo o osobu podozrivú z trestného činu krádeže. Prípad rieši poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Sabinove.

Ako uviedla, muž mal v Sabinove, v časti Orkucany, na parkovisku na nákladnom motorovom vozidle s prívesom vylomiť veko palivovej nádrže, z ktorej mal odcudziť 300 litrov motorovej nafty. „Na druhej jazdnej súprave mal len poškodiť veko nádrže. Krádežou, ako aj poškodením vozidiel vznikla škoda vo výške približne 680 eur,“ doplnila Ligdayová.

Neskôr podľa jej slov zadržali ďalších troch mužov vo veku 19, 19 a 26 rokov, ktorí sa mali podieľať na tejto trestnej činnosti. Poverený príslušník so všetkými podozrivými vykonal potrebné procesné úkony.
