Zadržali muža podozrivého z vraždy a z výroby bomby

Trnava 29. júla (TASR) - Trnavskí kukláči, pyrotechnici a kriminalisti zadržali v stredu (28. 7.) nebezpečného recidivistu obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Polícia muža vyšetruje pre podozrenie z vraždy, ktorá sa stala v septembri minulého roku. "V garáži rodinného domu v obci Sokolovce mal 39-ročný muž viacerými ranami dobodať svojho 38-ročného kamaráta. Jednou z vyšetrovateľských verzií bola aj možná sebaobrana, keďže poškodený ho mal napadnúť baseballovou palicou," uviedla polícia.



Počas vyšetrovania mali piešťanskí policajti informácie, že si mal 40-ročný muž nachystať podomácky vyrobený výbušný systém. "Policajný tím muža zadržal v meste Piešťany. Pyrotechnici zaistili vzápätí v obci Sokolovce podozrivý valcovitý predmet, ktorý bol naplnený neznámou prachovou náplňou. Ten bude zaslaný na expertízne skúmanie do Bratislavy," doplnila polícia.



Vyšetrovateľka muža obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy a podala návrh na jeho väzobné stíhanie. Po dokázaní viny ho súd môže poslať do väzenia na 15 až 20 rokov. V prípade podozrivého predmetu začal vyšetrovateľ trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Za tento skutok zákon ukladá trest odňatia slobody na tri až osem rokov.