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Zadržali muža pri vlámaní sa do čerpacej stanice v Trstenej
Poverený príslušník PZ začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže v štádiu pokusu a prečinu poškodzovanie cudzej veci.
Autor TASR
Trstená 10. júna (TASR) - Polícia zadržala 23-ročného muža, ktorý mal v utorok (9. 6.) v nočných hodinách neoprávnene vniknúť rozbitím sklenených výplní do čerpacej stanice v Trstenej. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Dolný Kubín, ktorá podozrivého obmedzila na osobnej slobode a následne eskortovala na príslušný útvar PZ,“ spresnila polícia.
Poverený príslušník PZ začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže v štádiu pokusu a prečinu poškodzovanie cudzej veci. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodali z polície.
„Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Dolný Kubín, ktorá podozrivého obmedzila na osobnej slobode a následne eskortovala na príslušný útvar PZ,“ spresnila polícia.
Poverený príslušník PZ začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže v štádiu pokusu a prečinu poškodzovanie cudzej veci. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodali z polície.