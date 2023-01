Zadržali podozrivého zo stredajšej vraždy vo Veľkých Dvorníkoch

Trnava 5. januára (TASR) – Polícia zadržala podozrivého vo veci vraždy v obci Veľké Dvorníky v okrese Dunajská Streda. Pri tragickej udalosti v stredu (4. 1.) zomrel 43-ročný muž, vo veci sa začalo trestné stíhanie. Informovala o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.



"V rodinnom dome došlo popoludní k incidentu medzi dvomi osobami. Jedna z osôb pri ňom utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Do obce bol vyslaný policajný výjazd, ktorý vykonal rozsiahlu obhliadku miesta činu. Polícia k prípadu prizvala aj znalcov z odboru zdravotníctva," opísala polícia.



Policajti podozrivú osobu zadržali na mieste. Nateraz s ňou vyšetrovateľ vykonáva potrebné procesné úkony a až do ich skončenia bude osoba umiestnená v policajnej cele.