ZADRŽALI PREVÁDZAČOV: V aute viezli 25 Sýrčanov vrátane detí

Bratislava 31. augusta (TASR) – Slovenskí a maďarskí policajti zadržali v noci na štvrtok v blízkosti Mosta pri Bratislave prevádzačov, ktorí v nákladnom vozidle viezli 25 migrantov z Sýrie. "Ešte na území Maďarska zmiešaná policajná hliadka spozorovala na diaľnici podozrivé vozidlo, jeho vodič navyše nereagoval na výzvu polície zastaviť," priblížil prípad hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



Vodič unikal pred policajtmi až do obce Most pri Bratislave, kde zastavil, a z vozidla aj spolu so spolujazdcom utiekol. "Policajti ich začali prenasledovať a oboch mužov zadržali, museli pri tom použiť v súlade so zákonom aj varovné výstrely," informoval policajný hovorca.



Vo vozidle sa nachádzalo 25 migrantov zo Sýrie, z toho šesť detí a tri ženy. "Prevzali ich príslušníci cudzineckej polície," dodal Szeiff.