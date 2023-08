Zadržali Srba, ktorého v Nemecku hľadajú pre majetkovú trestnú činnosť

Bratislava 7. júla (TASR) - Slovenskí policajti zadržali v Košiciach Srba, ktorý páchal v Nemecku rozsiahlu majetkovú trestnú činnosť. Skendera S. v priebehu niekoľkých dní vydajú do Nemecka na trestné stíhanie. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



"Zadržaný páchal v Nemecku rozsiahlu majetkovú trestnú činnosť, na základe ktorej súd v Nemecku vydal na hľadaného Európsky zatýkací rozkaz pre trestný čin krádeže vlámaním v rámci organizovanej skupiny," uviedla polícia.



Priblížila, že o pohybe a pobyte hľadanej osoby získali policajti operatívne informácie, na základe ktorých vykonali v Košiciach operatívne previerky.



"Sudca Krajského súdu v Košiciach vzal zadržaného do vydávacej väzby a v priebehu niekoľkých dní bude vydaný do Nemecka na trestné stíhanie," dodala polícia.