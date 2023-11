Zadržali útočníka, ktorý mal vo vlaku na Spiši pobodať študentku

Prečítajte si aj: Žena, ktorú napadol útočník vo vlaku, je v stabilizovanom stave

Spišská Nová Ves 2. novembra (TASR) - Polícia zadržala podozrivého, ktorý mal v stredu (1.11.) večer vo vlaku na Spiši pobodať 22-ročnú ženu. Umiestnili ho do policajnej cely. Informoval o tom Policajný zbor (PZ) SR - Košický kraj na sociálnej sieti s tým, že v jednom z vlakov smerujúcich z Košíc do Žiliny mal útočník bez zjavného dôvodu a náhle zaútočiť na 22-ročnú ženu, ktorá s ním sedela v spoločnom kupé.uvádza polícia. Po príchode vlaku do železničnej stanice Spišská Nová Ves sa podozrivá osoba snažila z vlaku ujsť. Bezprostredne jej v tom až do príchodu polície zabránili spolucestujúci z vedľajšieho kupé.Osobu podozrivú zo spáchania skutku po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia. Vzhľadom na závažnosť skutku vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.dodala polícia.V súčasnosti vykonávajú ďalšie procesné úkony smerujúce k objasneniu všetkých okolností, ktoré sú podľa polície dôležité pre trestné konanie, a ktoré podozrivú osobu viedli k spáchaniu tohto skutku. Až po ich vykonaní a dôkladnej analýze bude rozhodnuté o ďalšom procesnom postupe.uzatvára PZ.Žena pri útoku utrpela stredne ťažké poranenia, v súčasnosti je hospitalizovaná v spišskonovoveskej nemocnici a je podľa polície mimo ohrozenia života.