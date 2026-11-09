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Zadržali vodičský preukaz mladíkovi, ktorý jazdil rýchlosťou 246 km/h
Pri následnej kontrole policajti zistili, že mladík sa za posledných 12 mesiacov dopustil závažného priestupku v cestnej premávke už tretíkrát.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Bratislavskí dopravní policajti zadržali vodičský preukaz 20-ročnému vodičovi Porsche, ktorý v nedeľu (8. 11.) jazdil po rýchlostnej ceste R7 smerom do Bratislavy rýchlosťou 246 kilometrov za hodinu. Maximálnu povolenú rýchlosť tak prekročil o 116 kilometrov za hodinu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Pri následnej kontrole policajti zistili, že mladík sa za posledných 12 mesiacov dopustil závažného priestupku v cestnej premávke už tretíkrát. „Na mieste bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku a vodičovi bol dopravnými policajtmi zadržaný vodičský preukaz,“ uviedol Szeiff.
Pri následnej kontrole policajti zistili, že mladík sa za posledných 12 mesiacov dopustil závažného priestupku v cestnej premávke už tretíkrát. „Na mieste bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku a vodičovi bol dopravnými policajtmi zadržaný vodičský preukaz,“ uviedol Szeiff.