Zadržali zlodejku: Obvinená je z krádeží v obchodoch

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Dopustiť sa mala drobných krádeží v obchodoch v okrese Prievidza, kradnúť mala i po tom, čo ju obvinili.

Autor TASR
Prievidza 18. februára (TASR) - Policajná hliadka z Prievidze v úzkej spolupráci s vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície zadržala 27-ročnú ženu, ktorá čelí obvineniu z pokračovacieho zločinu krádeže. Dopustiť sa mala drobných krádeží v obchodoch v okrese Prievidza, kradnúť mala i po tom, čo ju obvinili. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Policajti ženu obvinili v januári tohto roka za celkovo 16 skutkov drobných krádeží v maloobchodných prevádzkach v Prievidzi, Novákoch, Handlovej, Nitrianskom Rudne, Nitrianskom Pravne, Oslanoch a Chrenovci-Brusne, ktorých sa mala dopustiť v období od júla do októbra 2025,“ uviedla Klenková s tým, že spôsobenú škodu doposiaľ vyčíslili na 2881 eur.

„Napriek tomu, že ženu vyšetrovateľ riadne poučil o dôvodoch väzby a upozornil na následky pokračovania v trestnej činnosti, v krádežiach neprestala a dopustila sa ďalších minimálne dvoch skutkov. Z uvedeného dôvodu ju kolegovia zadržali a vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jej vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil,“ doplnila Klenková.

Obvinenej v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.

„Policajti sa majetkovej trestnej činnosti intenzívne venujú, vykonávajú operatívno-pátraciu činnosť, kontroly v rizikových lokalitách a v spolupráci s prevádzkami vyhodnocujú podnety aj kamerové záznamy,“ deklarovala policajná hovorkyňa.
