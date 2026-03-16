VIDEO: Zadržali zlodejov priamo pri vlámaní
Poverený príslušník obvinil oboch 25-ročných mužov z krádeže.
Autor TASR
Lučenec 16. marca (TASR) - Lučeneckí policajti zadržali v utorok 10. marca priamo pri čine zlodejov, ktorí sa vlámali do budovy bývalej čističky vôd v mestskej časti Opatová. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Banskej Bystrici.
Ako ďalej uviedla polícia, poverený príslušník obvinil oboch 25-ročných mužov z krádeže. „V ich prípade totiž nešlo o prvý takýto skutok,“ dodala.
