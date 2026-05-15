Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Regióny

Zadržanie muža s drogami sa zmenilo na záchranu života

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Muž pri kontrole policajnej hliadke najskôr dobrovoľne vydal priesvitné vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky, počas následného poučenia však náhle spadol na zem a začal sa triasť.

Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Príslušníci Železničnej polície zachraňovali muža, ktorého pri kontrole v súvislosti s podozrením na užívanie drog postihol epileptický záchvat. O prípade, ktorý sa stal v stredu (13. 5.) na Námestí Franza Liszta v Bratislave, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Michal Szeiff.

Priblížil, že muž pri kontrole policajnej hliadke najskôr dobrovoľne vydal priesvitné vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky, počas následného poučenia však náhle spadol na zem a začal sa triasť. „Policajti okamžite poskytli prvú pomoc a na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Tá muža previezla do jednej z bratislavských nemocníc,“ uviedol Szeiff.

Po prepustení z nemocnice muža eskortovali na policajné oddelenie v súvislosti s procesným objasňovaním podozrenia zo spáchania drogovej trestnej činnosti.

.

Neprehliadnite

Šutaj Eštok: Deň atentátu na premiéra je varovaním

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák