Dopravný podnik BA zaevidoval v uplynulom roku 92 dopravných nehôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Najvyššiu výpravu má mestský dopravca počas pracovných dní školského roka.

Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) zaevidoval v uplynulom roku 92 dopravných nehôd. Najčastejším typom dopravných nehôd boli kolízie vozidiel mestskej hromadnej dopravy s inými účastníkmi cestnej premávky. Do štatistiky však patria aj prípady, keď došlo napríklad k poškodeniu zastávkovej infraštruktúry. Pre TASR to uviedol hovorca DPB Jozef Vozár.

„Z pohľadu jednotlivých druhov vozidiel ide o 28 nehôd električiek, 16 nehôd trolejbusov a 47 nehôd autobusov,“ skonštatoval Vozár.

Najvyššiu výpravu má mestský dopravca počas pracovných dní školského roka. Vtedy vypraví denne 535 vozidiel, z toho 108 električiek, 105 trolejbusov a 322 autobusov.

Najväčšie meškania dlhodobo eviduje na linkách, ktoré prechádzajú oblasťou Kramárov a Mlynskej doliny, pričom podobná situácia je aj na ťahu Bajkalská - Prístavný most. Hlavnými dôvodmi meškaní sú najmä dopravné kongescie (dopravné zápchy), nehody a kolízne situácie na križovatkách, ako aj ďalšie externé vplyvy, ktoré dopravný podnik nevie priamo ovplyvniť.

„Situáciu v meste nepretržite monitoruje dopravný dispečing DPB. V prípade potreby operatívne nasadzuje záložné vozidlá, ktoré pomáhajú vykryť výpadky spojov spôsobené výraznými meškaniami a minimalizovať tak dosah týchto obmedzení na cestujúcich,“ podotkol Vozár.

Nevypravenie spojov z dôvodu nedostatku vodičov mestský dopravca neeviduje. V súčasnosti má podľa hovorcu dostatok vodičov na spoľahlivé zabezpečenie každodennej výpravy. Aktuálne v DPB pracuje približne 1500 vodičov, z nich 109 žien. Najväčší podiel žien - vodičiek eviduje pri električkách, kde tvoria takmer štvrtinu všetkých vodičov.

Pokiaľ ide o národnostné zloženie, väčšinu vodičov tvoria občania Slovenskej republiky. Zahraniční vodiči predstavujú približne 15 percent. Najviac ich je z Ukrajiny, Kirgizska, zo Srbska, z Českej republiky a Gruzínska. „Všetci vodiči bez ohľadu na národnosť prechádzajú rovnakým výcvikom a školeniami a spĺňajú zákonné aj interné požiadavky,“ ubezpečil Vozár.
