Záhadná zbraň v rieke Laborec: Žena ju spozorovala z mosta

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Išlo o pištoľ neznámej značky a neznámeho výrobného čísla, bola značne skorodovaná a špinavá.

Autor TASR
Humenné 9. marca (TASR) - Polícia v Humennom preverovala v nedeľu (8. 3.) popoludní podozrivý nález v rieke Laborec. Na Obvodnom oddelení Policajného zboru oznámila 40-ročná žena, že z Valaškovského mosta spozorovala vo vode predmet pripomínajúci zbraň. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Policajti podozrivý predmet zaistili. „Išlo o pištoľ neznámej značky a neznámeho výrobného čísla, bola značne skorodovaná a špinavá,“ dodala hovorkyňa.
