Záhadný nočný požiar auta pri rodinnom dome: Škoda je vyše 23.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - HaZZ v Nitre

Hasičom bol požiar ohlásený krátko pred 4.00 h. Dolnokubínski hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar zlikvidovali dvomi vysokotlakovými prúdmi.

Dolný Kubín 30. decembra (TASR) - Dolnokubínski príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali pri utorkovom nočnom požiari fasády rodinného domu a osobného auta v katastri mesta Dolný Kubín. Podľa informácií Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline predbežne vyčíslená materiálna škoda presiahla 23.000 eur.

Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania, Pri požiari neboli zranené osoby. Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 23.500 eur,“ priblížilo krajské hasičské riaditeľstvo.

