Trnavský kraj: Krajská organizácia CR sa rozšíri o Záhorie a Kopanice

Smrdáky 28. mája (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie a Kopanice vstupuje do Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj. Ide o prvú organizáciu s členstvom v dvoch krajských organizáciách. Tento krok umožnila nedávna zmena zákona z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. TASR o tom informoval Martin Lidaj z OOCR Záhorie a Kopanice.



OOCR Záhorie a Kopanice, ktorá už dlhé roky pôsobí ako člen KOCR Bratislava Region Tourism, rozšíri svoje pôsobenie aj do KOCR Trnavský kraj. „Finálne rozhodnutie ešte podlieha schváleniu Valného zhromaždenia KOCR Trnavský kraj. Tento prelomový krok prinesie regiónu nové možnosti rozvoja a efektívnejšiu propagáciu,“ priblížil Lidaj. „Verím, že to prispeje k napĺňaniu základných cieľov, ktorými sú zvýšenie počtu turistov, hlbšia spolupráca a viac spoločných projektov,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Tento krok prinesie podľa predsedu OOCR Záhorie a Kopanice Zdenka Čambala nielen finančné výhody, ale najmä organizačné benefity a intenzívnejšiu spoluprácu. Zdôraznil tiež špecifické postavenie organizácie. „Leží na území troch krajov. Zakladatelia pochádzali z Bratislavského kraja (okres Malacky) a Trnavského kraja (okresy Skalica a Senica). Neskôr sme prijatím Brezovej pod Bradlom, a nedávno Myjavy a viacerých obcí z Kopaničiarskeho regiónu, rozšírili pôsobnosť aj do Trenčianskeho kraja,“ skonštatoval.



Situáciu hodnotí pozitívne aj výkonný riaditeľ KOCR Bratislava Region Tourism František Stano. „Vďaka legislatívnej zmene môžu oblastné organizácie vstúpiť do viacerých krajských organizácií, pokiaľ na ich území pôsobia. Sme prvou lastovičkou na Slovensku a veríme, že to bude mať pozitívny dosah na rozvoj cestovného ruchu v danom území,“ uviedol. Stano tiež spomenul praktické dôsledky v podobe nových formálnych povinností pri rozdelení pôsobnosti medzi dve krajské organizácie.