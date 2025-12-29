< sekcia Regióny
Záhorie a Kopanice sa stanú od nového roka súčasťou KOCR Trnavský kraj
KOCR sa aj v končiacom roku podieľal na fungovaní leteckej linky Tel Aviv - Piešťan.
Trnava 29. decembra (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie a Kopanice sa od 1. januára 2026 stane oficiálne súčasťou Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj. Informoval o tom špecialista marketingovej komunikácie KOCR Trnavský kraj Martin Palkovič.
„Oblastná organizácia Záhorie a Kopanice pôsobí na území troch krajov - Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho. Doteraz mohla byť súčasťou len jednej krajskej organizácie, no po zmene zákona oficiálne vstupuje aj do KOCR Trnavský kraj,“ ozrejmil predseda KOCR Trnavský kraj Patrik Voltmann.
Valné zhromaždenie zároveň schválilo plán aktivít aj rozpočet KOCR Trnavský kraj na rok 2026. „Aktuálne sú známe údaje Štatistického úradu SR za január až október 2025. V ubytovacích zariadeniach na území Trnavského kraja sa v tomto období ubytovalo 360.216 ľudí, čo je medziročný nárast o 4,13 percenta. Počet prenocovaní (1.232.794) narástol medziročne o 3,35 percenta,“ priblížil Palkovič.
KOCR sa aj v končiacom roku podieľal na fungovaní leteckej linky Tel Aviv - Piešťan. Za úspech považuje aj získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu cestovného ruchu na nový altánok pre turistov v lokalite Vlčiareň neďaleko Smoleníc a obnovu historickej pivnice Domu hudby v Trnave.
