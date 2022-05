Záhorie čaká bohatý víkend, od festivalu až po začatie kúpeľnej sezóny

Smrdáky/Stupava/Skalica/Senica 26. mája (TASR) - Nadchádzajúci víkend sa bude niesť na Záhorí v znamení bohatého programu. Na svoje si prídu obdivovatelia cirkusových a umeleckých predstavení, ale aj vyznávači aktívneho oddychu. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie Martin Lidaj.



Už v piatok 27. mája otvorí svoje brány festival nového cirkusu Cirkul'art v Stupave. "Ide o najväčší medzinárodný festival živého divadelného umenia v celom regióne. Vzdušná hrazda, pohyblivá kapela, moderná klauniáda, súčasná pantomíma, improvizácie s publikom, minimalistické pouličné bábkové divadlo aj nadrozmerná lietajúca bábka - to všetko bude súčasťou programu," uviedol riaditeľ festivalu Pavol Kelley.



V Skalici si na svoje prídu milovníci vína, občianske združenie (OZ) Vínna cesta Záhorie pripravilo premiérový ročník podujatia Do búdy na Hurbánka. "Na výber bude 64 otvorených búd, v ktorých bude možné ochutnať víno príslušného 'búdara' a občerstviť sa z jeho ponuky," informoval predseda združenie Ľudovít Bránecký.



Až dve cykloturistické akcie sú pripravené v sobotu 28. mája v Dolnom Záhorí. Chránená krajinná oblasť Záhorie pripravila cyklovýlet s odborným výkladom na Rakarenské rybníky a OZ Pernecké ONÉ otvorení sezónu komentovaným prechodom náučným cykloturistickým chodníkom v okolí Perneku.



Letecký deň detí v Senici bude aj za účasti letky Ministerstva vnútra SR a vidieť bude možné aj vrtuľník Mi-171. "Vo vzduchu i na zemi budú rôzne typy motorových lietadiel a vetrone. Podujatie organizuje mesto v spolupráci so Záhoráckym aeroklubom Senica a ďalšími organizáciami a združeniami," povedal primátor mesta Martin Džačovský.



Folklór bude dominovať vo Veľkých Levároch, kde organizujú 11. ročník Detských krojovaných slávností, tiež v Častkove, kde sa môžu tešiť na Krojovanú zábavu.



V nedeľu 29. mája sa v Smrdákoch otvára letná kúpeľná sezóna. "Súčasťou je slávnostný sprievod a posviacka prameňov. Okrem bohatého kultúrneho programu budú k dispozícii remeselné stánky, prehliadka historických vozidiel a jazda elegancie v dobových kostýmoch," uviedol Lidaj.