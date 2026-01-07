< sekcia Regióny
Záhorská Bystrica má cieľ zabezpečiť financovanie výstavby novej ZŠ
V investičných plánoch Záhorskej Bystrice na rok 2026 figuruje i komunitné centrum, ktoré má vzniknúť v rámci nadstavby futbalových šatní na miestnom ihrisku.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Jeden z hlavných investičných cieľov pre bratislavskú mestskú časť Záhorská Bystrica sa týka rekonštrukcie a výstavby novej základnej školy (ZŠ) na Holom vrchu. „Cieľom roka 2026 je zohnať financovanie tohto projektu, ktorý má rozpočet 7-10 miliónov eur,“ potvrdil na webe mestskej časti starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.
Pripomenul, že samospráva má už k dispozícii právoplatné stavebné povolenie, v najbližšom období je preto úlohou zabezpečiť externé financovanie, aby sa rozsiahla modernizácia školy, ktorej súčasťou má byť aj bazén pre verejnosť, mohla začať. „Súvisí s tým aj investícia vo výške takmer milión eur, ktorá zahŕňa výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí k areálu bývalého Elektrovodu,“ upozornil starosta na spoločný projekt mestskej časti, magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. „Okrem nových inžinierskych sietí sa v tejto investícii počíta s novou komunikáciou od MHD otočiska po koniec areálu bývalého Elektrovodu, nové parkovacie miesta, cyklotrasa a chodník od ulice Pri Vápenickom potoku po novú základnú školu,“ priblížil Krúpa.
V investičných plánoch Záhorskej Bystrice na rok 2026 figuruje i komunitné centrum, ktoré má vzniknúť v rámci nadstavby futbalových šatní na miestnom ihrisku. Samospráva plánuje tiež zrealizovať nové oplotenie celého futbalového areálu. Investičnou prioritou je aj posilnenie autobusovej linky č. 36, pričom na dofinancovaní linky bude mestská časť krátkodobo, v prvom polroku 2026, participovať aj finančne. „Na tento účel sme vyčlenili 25.000 eur,“ dodal Krúpa.
V súčinnosti s magistrátom hlavného mesta bude Záhorská Bystrica realizovať v roku 2026 aj viacero úprav komunikácií vrátane nových chodníkov na ulici Čsl. tankistov či Gbelskej ulici.
Pripomenul, že samospráva má už k dispozícii právoplatné stavebné povolenie, v najbližšom období je preto úlohou zabezpečiť externé financovanie, aby sa rozsiahla modernizácia školy, ktorej súčasťou má byť aj bazén pre verejnosť, mohla začať. „Súvisí s tým aj investícia vo výške takmer milión eur, ktorá zahŕňa výstavbu komunikácie a inžinierskych sietí k areálu bývalého Elektrovodu,“ upozornil starosta na spoločný projekt mestskej časti, magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. „Okrem nových inžinierskych sietí sa v tejto investícii počíta s novou komunikáciou od MHD otočiska po koniec areálu bývalého Elektrovodu, nové parkovacie miesta, cyklotrasa a chodník od ulice Pri Vápenickom potoku po novú základnú školu,“ priblížil Krúpa.
V investičných plánoch Záhorskej Bystrice na rok 2026 figuruje i komunitné centrum, ktoré má vzniknúť v rámci nadstavby futbalových šatní na miestnom ihrisku. Samospráva plánuje tiež zrealizovať nové oplotenie celého futbalového areálu. Investičnou prioritou je aj posilnenie autobusovej linky č. 36, pričom na dofinancovaní linky bude mestská časť krátkodobo, v prvom polroku 2026, participovať aj finančne. „Na tento účel sme vyčlenili 25.000 eur,“ dodal Krúpa.
V súčinnosti s magistrátom hlavného mesta bude Záhorská Bystrica realizovať v roku 2026 aj viacero úprav komunikácií vrátane nových chodníkov na ulici Čsl. tankistov či Gbelskej ulici.