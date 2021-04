Záhorská Bystrica plánuje nový športovo-spoločenský areál

Bratislava 9. apríla (TASR) – Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica môžu do konca mája pripomienkovať návrh architektonickej štúdie k pripravovanému športovo-spoločenskému areálu v lokalite Krče. Bližšie k realizácii posunuli projekt poslanci mestskej časti schválením zámeru odkúpenia pozemkov vo výmere približne 50 árov vedľa existujúceho futbalového štadióna, kde má nový areál stáť.



"Spustili sme zároveň pripomienkovanie k navrhnutej architektonickej štúdii, pričom relevantné podnety budú do nej zapracované a budú súčasťou podkladu na vypracovanie projektovej dokumentácie," doplnil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.



Vysvetlil, že samospráva v súčasnosti vlastní približne 26 árov pozemkov za futbalovým ihriskom. "Po schválení zámeru kúpy zvyšných zhruba 50 árov začíname rokovania o podmienkach kúpy s vlastníkom pozemku," informoval Krúpa.



Pri výstavbe by samospráva chcela využiť skúsenosti z projektu revitalizácie školského areálu. V rámci športovísk by mali vzniknúť ihriská pre tradičné loptové športy, ale aj plochy pre street basketbal, squash, tenis a skate. Dominantou areálu by mal byť viacúčelový amfiteáter.



V rámci mobiliáru by mali v areáli umiestniť solárne svietidlá a lavičky s vlastným wifi zdrojom, nabíjačkou mobilných telefónov a ohrevom sedenia. Nový športovo-spoločenský priestor má vznikať po etapách, s predpokladaný termínom kompletného dokončenia do roku 2023. Na financovanie výstavby chce samospráva získať eurofondy.