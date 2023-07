Záhorská Bystrica vyzýva petíciou zachovať súčasnú trasu linky 36

Bratislava 31. júla (TASR) - Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica žiada hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislava (DPB), aby zachoval súčasné trasovanie linky 36, spájajúce Záhorskú Bystricu, novú lokalitu Bory a Dúbravku. Zmeny, ktoré majú v grafikone platiť od 5. augusta, podľa samosprávy a jej obyvateľov znížia komfort cestujúcich pri ceste do centra. Dopravca, naopak, poukazuje na viac spojov a kratšie intervaly, ktoré zmeny prinesú.



Samospráva pre zachovanie, resp. čo najskoršie znovuobnovenie pôvodnej trasy linky č. 36 spustila petíciu, ktorú k pondelku podpísalo takmer 1200 občanov. V nej konštatuje, že chystané zmeny spôsobia zrušenie prepojenia Záhorskej Bystrice i Dúbravky s občianskou vybavenosťou, obchodným centrom a nemocnicou Bory.



"Avizované zmeny neprinesú žiadnu primeranú alternatívu súčasnej linky 36. Nie je ňou ani spojenie linkou 216 k lokalite Bory, ktorá má hodinový interval a je nedostačujúca, a ani nepriame spojenie linkami 216 a 30 v smere do Dúbravky, znamenajúce dva prestupy," upozornila mestská časť v petícii. V zmenách, ktoré pripravil DPB, vidí významné časové zdržanie a potenciálne zníženie bezpečnosti prepravy maloletých i ďalších cestujúcich.



Dopravca v reakcii tvrdí, že so zmenami príde v Záhorskej Bystrici k výraznému navýšeniu spojov MHD. "Napríklad rozvíjajúca sa oblasť Strmé vŕšky bude mať po novom dva- až trikrát viac spojov ako doposiaľ. Z linky 37 sa stane nosná linka do centra mesta a obyvatelia získajú až o 60 percent viac spojov v rannej špičke ako teraz," upozornil hovorca DPB Martin Chlebovec.



Dopravca priznáva, že po novom bude nutné pri ceste do mesta prestupovať, nie je to opak súčasnej situácie. "Napríklad lokalita Strmé vŕšky, podobne ako vzdialené sídliská v iných mestských častiach, ani v súčasnosti nemala priame spojenie s centrom mesta," pripomenul hovorca DPB. Prízvukuje, že benefitom po zmenách bude kratší interval čakania na spoje, ktoré budú jazdiť častejšie. Pripustil, že v budúcnosti môže prísť v prípade potreby k úpravám. "DPB bude naďalej sledovať a vyhodnocovať vyťaženosť liniek," uistil.



Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica má v súčasnosti vyše 7400 obyvateľov, so zvyškom hlavného mesta ju spájajú linky 36, 37 a od 1. 7. 2023 linka číslo 216. V rámci zmien MHD sa trasa linky číslo 36 skráti a bude obsluhovať centrum Záhorskej Bystrice a časť Strmé vŕšky. Pri ceste do Dúbravky majú cestujúci využívať linky 30 a 216.



Zmeny v západnej časti Bratislavy sa majú dotknúť aj trasovania linky č. 30 a 37. DPB v odôvodnení zmien argumentuje vyťaženosťou a zefektívnením prevádzky liniek.