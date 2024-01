Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pripravila dve nové výstavy

Senica 24. januára (TASR) - Senická Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) dá od piatka (26. 1.) priestor dvom novým výstavám. Do 17. marca si návštevníci môžu pozrieť práce slovenského maliara strednej generácie Petra Daniša a spoločnú prezentáciu umelkýň mladšej generácie - sochárky Klaudie Korbelič a fotografky Lenky L. Lukačovičovej. Informovala o tom za galériu Zuzana Dohnalová.



Daniš do Senice prináša výber z komorných i monumentálnych olejov a akrylov posledných dvoch rokov. "Je jedným z autorov, ktorí myslia a tvoria prostredníctvom rozsiahlejších maliarskych cyklov. Aj on ich len zriedka považuje za uzavreté, preto sa k nim opakovane, novým spôsobom vracia," uviedla kurátorka výstavy Zuzana Sýkorová.



Výstava Ephemeral necháva nazrieť do aktuálnej tvorby tejto solitérnej osobnosti súčasnej maľby. Vo abstrakciách a krajinách Daniš hľadá odpovede na otázky ako maliarsky stvárniť, čo je imateriálne, ako dať formu tomu, čo nás presahuje. V aktuálnych svetelných maľbách sa zaoberá problémom zachytenia svetla, jeho mäkkosti a neuchopiteľnosti.



"Pointa vzájomnej spolupráce Korbelič a Lukačovičovej je reflektovanie tém súvisiacich so životným prostredím a vzťahom človeka a prírody. Ich objekty sú zámerne nedokončené, odvolávajú sa na obdobie antiky, keď boli figurálne umelecké diela zachované vo forme fragmentov. Torzá popisujú aj to, čo zostane z nášho sveta po klimatickej apokalypse, ktorej hrozba je stále citeľnejšia," uviedol kurátor výstavy, riaditeľ ZGJM Roman Popelár. Na výstave s názvom Hotel Oáza odprezentujú niekoľko objektov simulujúcich trifid - fiktívny mäsožravý rastlinný druh veľkých rozmerov. Pri ich tvorbe autorky využili recyklované materiály vrátane niekoľkých svojich diel. Výsledkom sú iluzívne rastliny, ktoré relativizujú plynutie času.