Záhorská galéria pozýva na výstavy aj na podujatia pre deti

Senica 1. marca (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, pripravila na marec pre svojich návštevníkov okrem výstav aj viaceré podujatia zamerané predovšetkým na mladšie ročníky. TASR o tom informovala za galériu Zuzana Dohnalová.



Celý marec až do 2. apríla bude prístupná výstava neMOC, ktorej autormi sú Peter Decheť a Roman Ďurček. "Názov projektu súvisí s odklonom kurzu témy od reflexie inštitucionálnej moci smerom k osobnej výpovedi. Tá sa zameriava na povahu individuálnej moci nad sebou samým po tom, ako naše každodenné prežívanie zmenila globálna kríza na začiatku roku 2019," uviedol kurátor výstavy Filip Krutek.



Pre rodiny s deťmi pripravila galéria podujatia pod názvom Nedeľný ateliér a Kreatívny ateliér, ktoré sa uskutočnia 12. marca od 13.00 do 17.00 h, respektíve 16. marca od 9.00 do 12.00 h. "Pre školy ponúkame možnosť prihlásiť sa v galérii na výtvarné a edukačné programy, ktoré si školy môžu dohodnúť priamo v galérii," doplnila Dohnalová.