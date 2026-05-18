Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
Záhorská galéria sa opäť zapojí do podujatia Noc múzeí a galérií

Autor TASR
Senica 18. mája (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici sa opäť zapojí do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. V rámci 22. ročníka pripravila na sobotu a nedeľu (23. - 24. 5.) program pozostávajúci z aktuálnych výstav, komentovaných prehliadok, tvorivých dielní i koncertu. TASR o tom informovala galéria.

Návštevníci si budú môcť pozrieť výstavu Na tejto strane neba slovenského maliara Jakuba Milčáka a Akvizície 2025, ktorá prezentuje diela získané vlani. V sobotu od 14.00 do 17.00 h sa uskutoční kreatívny ateliér Stretnutie s umením pre rodiny s deťmi. O 17.00 h bude nasledovať komentovaná prehliadka oboch výstav. Nedeľný program doplní o 15.00 h koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Senici.

Počas soboty budú priestory galérie prístupné verejnosti od 13.00 do 20.00 h, pričom posledný vstup bude o 19.30 h. V nedeľu bude galéria otvorená od 13.00 do 17.00 h, posledný vstup je naplánovaný na 16.30 h. Vstup na všetky podujatia bude bezplatný.
