Záhorská galéria sprístupní výstavu rakúskej umelkyne Elisabeth Sula

Senica 10. júna (TASR) – V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, sprístupnia v piatok (11. 6.) výstavu Elisabeth Sula – Avantgarde of Consciousness. TASR o tom informovala za galériu Zuzana Dohnalová.



Ide o výstavu rakúskej vizuálnej umelkyne a aktivistky, ktorá v tvorbe reflektuje práva žien vo svete prostredníctvom symboliky farieb a textových odkazov v abstraktne ladených obrazoch. "Inšpiráciu pre svoje kontemplatívne umenie nachádza v štúdiu filozofie. Vytvára série diel, ktoré v istom zmysle spochybňujú spôsob nazerania na svet a chápanie spojenia medzi individualitou a spoločnosťou. Jej obrazy spájajú prvky metafyzického skúmania s duchovným bádaním, ktoré čiastočne pochádza z mnohých rokov prežitých v Indii," uviedla kritička umenia Elizabeth Breiner.



Výstava potrvá v priestoroch senickej galérie do 8. augusta a návštevníci ju môžu navštíviť počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 h a v nedeľu od 13.00 do 17.00 h. Kurátorkou výstavy je Isabella Brancolini a koná sa v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave a mestom Senica.