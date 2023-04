Záhorská galéria sprístupní výstavu Kresby Jána Mudrocha

Senica 11. apríla (TASR) - Krátko po uplynutí 55. výročia úmrtia akademického maliara Jána Mudrocha pripravila Záhorská galéria, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, výberovú výstavu jeho kresieb. TASR o tom informovala Zuzana Dohnalová zo Záhorskej galérie.



Ako doplnila, ide o doposiaľ neprezentované alebo iba sporadicky vystavené diela zo zbierok galérie, ktoré prešli za posledné tri roky rukami reštaurátora. "Jedenásť z nich sme získali darom v roku 2021 z pozostalosti autorovho syna Mariána Mudrocha. Viac ako 30 exponátov z našich zbierok dopĺňa 24 kresieb, ktoré vybrali kurátori z depozitárov Galérie mesta Bratislavy a siedmich slovenských regionálnych galérií. Ide o diela, ktoré boli na verejnosti prezentované veľmi ojedinele," uviedla Dohnalová.



Cieľom projektu je súhrnne predstaviť nadobudnuté akvizície senického rodáka a spoluzakladateľa Záhorskej galérie za posledné roky. Rovnako aj mnohé jeho hodnotné kresby na papieri, ktoré prešli reštaurátorským zásahom. "Po rekonštrukcii podkrovia, ktorá by sa mala začať už tento rok, sa mnohé z týchto exponátov stanú súčasťou stálej expozície na druhom podlaží budovy," informoval riaditeľ galérie Roman Popelár.



Výstavu sprevádza vydanie tematického katalógu, ktoré v spolupráci so Záhorskou galériou pripravuje akademický maliar Ľudovít Hološka. Ten je zároveň hlavným kurátorom výstavy a autorom odborného textu.



Projektu predchádzalo aj vydanie edukačného katalógu s názvom Kreslíme s Jánom Mudrochom. "Počas trvania výstavy sa tak budú konať tvorivé dielne pre deti, zamerané hlavne na vystavené, ale i nevystavené diela Jána Mudrocha," uviedla Dohnalová.



Výstava bude v priestoroch galérie sprístupnená vernisážou 13. apríla a potrvá do 4. júna.