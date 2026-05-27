Záhorská galéria v Senici otvorí výstavy K. Rambousek a P. Rónaia
Výstava Kristíny Rambousek sa venuje témam ekológie, vzťahu človeka a krajiny či dôsledkom ľudskej činnosti na životné prostredie.
Autor TASR
Senica 27. mája (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici sprístupní v piatok (29. 5.) vernisážou o 17.00 h dve nové výstavy. Návštevníci si budú môcť pozrieť samostatnú prezentáciu Kristíny Rambousek s názvom Later Layers a komornú výstavu Petra Rónaia Postcontemporónai. Obe potrvajú do 12. júla. TASR o tom informovala Zuzana Dohnalová zo ZGJM.
Výstava Kristíny Rambousek sa venuje témam ekológie, vzťahu človeka a krajiny či dôsledkom ľudskej činnosti na životné prostredie. Autorka v nej nadväzuje na svoju dlhodobú tvorbu, v ktorej skúma prírodné procesy, rastlinné spoločenstvá, minerály a premeny krajiny.
Prostredníctvom veľkoformátových akvarelov upozorňuje na narastajúce zaťaženie prírodného prostredia a potrebu prehodnotenia vzťahov medzi človekom a ďalšími formami života. Vo svojej tvorbe využíva vlastnoručne pripravované pigmenty a farbivá. Absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici a v roku 2021 bola finalistkou súťaže Maľba roka. Žije a tvorí v Dolnom Kubíne.
Vo foyeri galérie bude súčasne sprístupnená výstava Petra Rónaia Postcontemporónai. Expozícia predstaví výber malieb a kombinovaných techník z 80. rokov minulého storočia, ktoré dopĺňajú novšie diela autora. Výstava reflektuje jeho dlhodobý záujem o prácu s obrazom, textom, znakom a významom slov.
Rónai patrí podľa galérie k významným osobnostiam stredoeurópskeho konceptuálneho a intermediálneho umenia. Na Slovensku je považovaný za jedného z priekopníkov videoartu. Vo svojej tvorbe sa venuje maľbe, fotografii, performancii, inštaláciám či koláži. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg a garant Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.
