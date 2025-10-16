< sekcia Regióny
Záhorská galéria v Senici sprístupní výstavu autorky Dušany Vrbovskej
Výstava sa zameriava na osobitú reflexiu organického sveta prírody a jeho metamorfózy v čase. Tlmočí najmä proces prirodzeného prírodného kolobehu.
Autor TASR
Senica 16. októbra (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici sprístupní v piatok (17. 10.) výstavu maliarskej tvorby autorky Dušany Vrbovskej spojenú s uvedením katalógu realizovaného s finančnou podporou mesta Senica. Potrvá do 30. novembra. TASR o tom informovali zo ZGJM.
Výstava sa zameriava na osobitú reflexiu organického sveta prírody a jeho metamorfózy v čase. Tlmočí najmä proces prirodzeného prírodného kolobehu. V najnovšom okruhu tvorby, podľa ktorého je výstava i nazvaná, sa posúva viac k problematike, v ktorej hľadá vzťahy medzi rýdzim svetom prírody a prostredím poznačeným stopami i neduhmi civilizácie.
Vrbovská sa narodila v Skalici, aktuálne žije a pôsobí v Senici. Je dvojnásobnou finalistkou súťaže mladých talentov Maľba. Od roku 2022 svoju tvorbu doteraz prezentovala na štyroch samostatných výstavách v Banskej Bystrici, Trebišove, Bratislave či v Hodoníne a od roku 2017 na viacerých kolektívnych výstavách na Slovensku i v Čechách.
Výstava sa zameriava na osobitú reflexiu organického sveta prírody a jeho metamorfózy v čase. Tlmočí najmä proces prirodzeného prírodného kolobehu. V najnovšom okruhu tvorby, podľa ktorého je výstava i nazvaná, sa posúva viac k problematike, v ktorej hľadá vzťahy medzi rýdzim svetom prírody a prostredím poznačeným stopami i neduhmi civilizácie.
Vrbovská sa narodila v Skalici, aktuálne žije a pôsobí v Senici. Je dvojnásobnou finalistkou súťaže mladých talentov Maľba. Od roku 2022 svoju tvorbu doteraz prezentovala na štyroch samostatných výstavách v Banskej Bystrici, Trebišove, Bratislave či v Hodoníne a od roku 2017 na viacerých kolektívnych výstavách na Slovensku i v Čechách.